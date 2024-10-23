Фигуранту дела о хищении на Соловках продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест фигуранту дела о хищении при реставрации объектов Соловецкого монастыря. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Волкова Сергея Анатольевича на три месяца… до 17 января 2025 года», — говорится в документах.

Этот мужчина обвиняется по пяти эпизодам мошенничества, связанных с присвоением средств, выделенных на реставрацию Соловецкого монастыря. По версии следствия, с 2011 по 2016 год он и его соучастники незаконно присвоили средства, выделенные министерством культуры РФ. Волков возглавлял компанию-подрядчика, с которой были заключены госконтракты для проведения историко-культурной экспертизы объектов на территории Соловецкого монастыря и архипелага. Эти работы были необходимы для последующей реставрации.

Члены организованной группы предоставляли фиктивные акты приемки и оплаты выполненных работ в Минкультуры. В результате их действий государство понесло ущерб на сумму более 19 млн рублей.

В 2018 году Следственный комитет России начал расследование дела. В сентябре 2019 года Волков был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. Суд в Москве постановил о его заочном аресте. В январе 2020 года россиянин был объявлен в международный розыск, после чего полиция Камбоджи задержала его. Его депортировали в РФ в сопровождении сотрудников российского отделения Интерпола.

Ранее московский суд вынес приговор сестре реставратора за хищения при реконструкции башен Кремля.