Все уходившие на запасные аэродромы самолеты приземлились в аэропорту Екатеринбурга

Все ранее уходившие на запасные аэродромы самолеты прибыли в международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.

В настоящее время Кольцово работает в штатном режиме.

Вечером 22 октября самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта. В Кольцово ввели временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Кроме того, в работу была введена вторая взлетно-посадочная полоса.

18 октября несколько пассажирских рейсов оказались задержаны из-за тумана в аэропорту в Барнауле в Алтайском крае. В связи с ухудшением погодных условий вовремя не смогли вылететь восемь воздушных судов. Четыре из них должны были отправиться из Барнаула в Москву и еще по одному — в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

16 октября сразу в двух аэропортах в Сибири задержали пассажирские рейсы из-за тумана и иных неблагоприятных погодных условий.

Ранее сильный туман помешал пассажирскому самолету приземлиться в городе Петропавловске-Камчатском.