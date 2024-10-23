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Верховный суд пересмотрит пожизненный приговор бывшему сенатору Арашукову и его отцу

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору Арашукову и его отцу

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Илья Питалев/РИА Новости

Верховный суд России в среду, 23 октября, рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, отбывающих пожизненное наказание. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание начнется в 10:00.

Накануне стало известно, что отбывающий пожизненный срок в ИК-6 («Черный дельфин») Рауф Арашуков пытался передать взятку сотруднику УФСИН в размере не менее 3 млн рублей за «организацию привилегированных условий содержания». Бывший сенатор хотел получить право на большее количество звонков, свиданий и посылок, возможность выбирать работу и сокамерника. ФСБ России опубликовала видео, доказывающие факт дачи взятки со стороны осужденного.

27 декабря 2022 года Московский городской суд приговорил Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению. Коллегия присяжных признала их виновными в организации преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

Ранее экс-сенатор Арашуков объяснил свое обращение к Кадырову.

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