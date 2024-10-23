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Эксперт раскрыл способ навсегда избавиться от плесени в квартире

Эксперт Калинин: для борьбы с плесенью необходима синергическая биоцидная смесь

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Depositphotos

Чтобы навсегда избавиться от плесени в квартире, сначала необходимо проверить систему вентиляции. Об этом сообщил экоэксперт Иван Калинин в беседе с «Радио 1».

Следующий шаг — снятие верхнего слоя плесени, и только после этого следует приступать к обработке поверхностей спецсредствам, отметил он.

«При обработке советую обратить внимание на современные средства, например, на синергическую биоцидную смесь», — рекомендовал Калинин.

Эксперт призвал не забывать использовать средства защиты в ходе применения химических средств. Если проблема масштабная, то нужно вызывать специалистов.

По его словам, с плесенью чаще всего сталкиваются жители квартир на первом и последнем этажах, где идет взаимодействие с подвалом и кровлей дома.

В январе сообщалось, что жители многоквартирного дома № 87 на Ленинском проспекте в центре Москвы жалуются на годами протекающую крышу, черную плесень в квартирах и крыс. Проживающие в доме люди рассказали, что они неоднократно подавали жалобы в надзорные ведомства, но желаемого результата это не принесло. В связи с этим более 100 пострадавших жильцов решили подготовить иск к управляющей компании ГБУ «Жилищник района Ломоносовский».

Ранее в Ишиме врачи спасли женщину, которая лишилась зубов из-за «черной плесени».

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