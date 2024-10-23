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Мужчина попал на скамью подсудимых за налет на аптеку и табачную лавку в Петербурге

В Петербурге осудили мужчину, который ограбил аптеку и табачную лавку

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Петербуржец ограбил аптеку и напал на продавца табачного магазина, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В декабре прошлого года Андрей Торопов ворвался в аптеку на Суворовском проспекте. При себе у мужчины был нож, которым он стал угрожать фармацевту. Злоумышленник потребовал отдать все деньги, а когда девушка отказалась и попыталась спрятаться в подсобке, выбил стекло в двери и ранил ее. Затем он самостоятельно забрал из кассы 11,5 тыс. рублей и поспешил скрыться.

За несколько дней до Нового года мужчина совершил налет на табачный магазин на Загородном проспекте. Он ударил девушку-продавца кулаком по лицу и озвучил свое прежнее требование. В тот вечер из магазина «ТабакСити» петербуржец унес телефон сотрудницы и 15 тыс. рублей.

Подозреваемого поймали. В итоге суд назначил Торопову 7,5 года колонии строгого режима. Он признал свою вину.

Ранее в Кирове поймали мужчину, который за 15 минут ограбил два магазина.

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