В Петербурге водитель автобуса силой вывел из салона неадекватного пассажира

В Санкт-Петербурге водитель автобуса прогнал из салона мужчину, который буйно себя вел. Об этом сообщила Мойка78.

По данным издания, физическую силу пришлось применить водителю автобуса №255 после того, как один из пассажиров стал себя вести неадекватно.

Мужчина оскорблял окружающих, приставал к женщинам, мешал открывать и закрывать двери на остановках, намеревался выбить окно в кабину водителя. Последний понял, что ему и остальным пассажирам угрожает опасность, и вышвырнул хулигана на улицу.

Сообщается, что дебош устроил уроженец одной из стран в Центральной Азии. Теперь пользователи соцсетей хотят наградить водителя, который позаботился о защите своих пассажиров от агрессивного мигранта.

Ранее полиция объявила в розыск пассажира, который выстрелил в водителя автобуса и покинул салон через окно.