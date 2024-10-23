Почти половина россиян испытывают синдром усталости глаз

Синдром усталости глаз испытывают 45% россиян при регулярном взаимодействии с компьютерами, ноутбуками, смартфонами и другой цифровой техникой, 32% признались, что испытывают его только после длительной работы, 19% — иногда, и только 4% отметили, что никогда не сталкивались с синдромом усталости глаз. Это показало исследование СБЕР ЕАПТЕКА и офтальмологической клиники World Vision, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом опрошенные выделили следующие симптомы: 34% назвали затуманенность зрения и расплывчатость, 28% — общую усталость глаз, 12% — сухость и жжение, 11% назвали покраснение и раздражение глаз, по 4% отметили невозможность сконцентрироваться взглядом, а также резкую головную боль и давление в висках, также 4% выделили болевые ощущения в глазах. И только 3% не испытывает никаких симптомов синдрома усталости глаз.

Среди часто используемых цифровых устройств и гаджетов на первом месте ожидаемо оказался смартфон — его назвали 72%, 12% чаще используют компьютер, 9% — ноутбук, по 3% назвали планшет и цифровой телевизор, наконец, 1% признался, что чаще играет в цифровую приставку.

По словам Зарины Курачиновой, главного врача, офтальмолога и лазерного хирурга клиники World Vision, синдром усталости глаз — распространенная проблема, особенно среди тех, кто много времени проводит за цифровыми устройствами, поскольку длительное использование экранов, будь то смартфоны, компьютеры или VR-устройства, способствует развитию цифровой зрительной усталости. Синие световые лучи, испускаемые гаджетами, могут ухудшать зрение и вызывать дискомфорт.

«Особенно чувствительны к такому воздействию дети, что в будущем может привести к развитию миопии (близорукости). Научные наблюдения показывают, что у детей, которые больше времени проводят на улице, снижается риск миопии на 23%. По данным последних исследований, Россия уже попала в тройку стран с самым плохим зрением среди молодежи. При этом большинство неприятностей со зрением можно избежать при своевременной диагностике и лечении, а также регулярной заботе о здоровье глаз. Это также подтверждается данными ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Чтобы избежать неприятностей по здоровью глаз в будущем, следите, чтобы ваш ребенок при использовании гаджетов соблюдал правила «20-20-20» — то есть делал каждые 20 минут перерыв на 20 секунд и смотрел на объект, находящийся на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров). Если ваш ребенок регулярно использует компьютер для обучения, настройте ему правильное освещение и оборудуйте рабочее место в соответствии с его анатомией: экран нужно устанавливать чуть ниже уровня глаз на расстоянии вытянутой руки. Используйте специальные линзы — для уменьшения воздействия синего света можно использовать специальные очки с фильтрами, которые блокируют вредное излучение и уменьшают напряжение глаз. Помимо этого, рекомендуется регулярно проверять зрение ребенка у врача и подбирать подходящие линзы или очки в случае необходимости. Эти советы также подходят и для взрослых людей», — комментирует эксперт.

Наталья Болотова, заведующая аптеки СБЕР ЕАПТЕКА, рекомендует поддерживать здоровье глаз, принимая полезные витамины и минералы.

«Одним из наиболее распространенных симптомов при работе с цифровыми устройствами является сухость глаз, вызываемая снижением выработки слезной жидкости. Это состояние так и называется — «сухой глаз» (ксерофтальмия). Нередко ксерофтальмия развивается также из-за гиповитаминоза. В этом случае следует использовать увлажняющие капли для глаз и принимать БАДы, содержащие антиоксидант лютеин, а также витамины группы А, Д и Е. Также стоит обратить внимание на БАДы с полным комплексом необходимых витаминов для глаз, фармацевт в аптеке поможет подобрать БАДы с оптимальным составом», — комментирует фармацевт.

По данным статистики продаж СБЕР ЕАПТЕКА, спрос на БАДы для глаз растет — на 47% в 2023 году к 2022-му и на 2% за 9 месяцев 2024-го к аналогичному периоду прошлого года. При этом комплекс БАД с лютеином вошел в топ-3 по популярности в категории БАДов для зрения за 9 месяцев 2024 года.

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