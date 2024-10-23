Половина предпринимателей сокращают расходы, чтобы спасти свой бизнес в 2024 году

В результате опроса, проведенного сообществом предпринимателей CLUB 500 и информационной платформой Get-Investor, выяснилось, что на фоне роста ключевой ставки 64% владельцев бизнеса не воспользовались мерами государственной поддержки. Половина из них посчитали меры неподходящими для своего бизнеса, а 24% — не были осведомлены об их существовании.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Изменение ключевой ставки значительно влияет на процесс ведения бизнеса — в этом убеждены 77% предпринимателей. Согласно 51% опрошенных, развитие бизнеса в условиях высокой ставки практически невозможно: 34% респондентов отметили, что спрос на товары и услуги стремительно падает, а 17% считают, что привлечь инвестиционные средства становится намного труднее.

Для борьбы с текущей экономической ситуацией предприниматели стараются разработать подходящие стратегии, чтобы вновь обеспечить стабильное функционирование бизнеса. Наиболее популярные из них — поиск альтернативных источников финансирования (40%), инвестирование свободных средств (38%), реорганизация внутренних отделов компании (34%), а в редких случаях — приостановка найма сотрудников (16%).

«Высокая ключевая ставка не только угрожает бизнесу, но и замедляет экономическое развитие в целом, — комментирует Алена Клычникова, генеральный директор CLUB 500. — Многие предприятия вынуждены сокращать штат, что негативно сказывается на производительности и уровне качества. В условиях растущих издержек и падающего спроса необходимо автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы, чтобы не просто пытаться выжить, а эффективно развиваться в сложившейся ситуации».

«Рост ключевой ставки влияет на аппетиты инвесторов к потенциальной доходности проектов, в которые они готовы вкладываться: эти аппетиты тоже растут. И если высокомаржинальные ИТ-проекты еще способны предложить инвесторам такие доходности, то бизнесу в реальном секторе, где прибыльность традиционно ниже, намного тяжелее и приходится «затягивать пояса», — отмечает Наталья Джораева, сертифицированный финансовый советник и основатель Get-Investor.

За последний год каждой второй компании пришлось уменьшить расходы. Затраты особенно сократились в отраслях с заметным снижением спроса — промышленность (13%) и IT (8%). Другие направления указали 40% опрошенных.

Основными действиями предпринимателей, направленными на снижение затрат, были названы: поиск более выгодных поставщиков — 55%; сокращение затрат на услуги маркетинга и пиара — 32%; оптимизация операционных расходов — 31%; уменьшение расходов на HR, включая сокращение фонда оплаты труда — 20%.

Рост ключевой ставки вызывает беспокойство у значительной части предпринимателей — ее повторного повышения ожидают 66% респондентов. При этом вместе с ростом ставки растет и опасение, что высокий процент приведет к дальнейшему снижению спроса на товары и услуги, что затруднит восстановление бизнеса и сохранение конкурентоспособности.

Ранее выяснилось, что треть предпринимателей сталкивались с задержками оплаты от клиентов.