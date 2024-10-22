В Ленобласти задержали депутата по делу о поджоге дома

В Ленинградской области задержан депутат и его соучастники по подозрению в поджоге дома коллеги. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

Согласно сообщению ведомства, в отношении депутата совета «Всеволожского городского поселения» Всеволожского района Ленинградской области и трех соучастников возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.



По версии следствия, муниципальный депутат, испытывая личную неприязнь к коллеге, нашел троих исполнителей для поджога ее дома. Действуя в соответствии с планом, соучастники 18 августа 2024 года убедились, что в здании никого нет, а после подожгли его. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 30 млн рублей.

Следователи установили, что после поджога соучастники покинули место происшествия — за свое деяние они получили не менее $6 тысяч. В настоящее время подозреваемый и соучастники задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

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