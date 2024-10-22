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В России заочно арестовали уехавшего за границу экс-депутата Екатеринбурга

Суд Екатеринбурга арестовал экс-депутата Боровика из-за оправдания терроризма

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Екатеринбургская городская Дума

Кировский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего депутата городской думы Евгения Боровика по уголовному делу об оправдании терроризма (ч. 2 статьи 205 УК РФ). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на слова самого обвиняемого.

«Виновным себя не считаю», — сказал Боровик журналисту.

При этом он опроверг информацию СМИ о том, что был объявлен в международный розыск. По словам Боровика, статья УК РФ, по которой он обвиняется, — «не международная».

По данным агентства, в настоящее время экс-депутат находится в Черногории, куда он уехал еще в конце 2023 года.

Уголовное дело об оправдании терроризма против него возбудили в феврале 2024 года. На действия Боровика пожаловался депутат «Единой России» Андрей Альшевских. Поводом стала его публикация во «ВКонтакте», которая была заблокирована в 2023 году. Содержание поста неизвестно.

В апреле Боровик сообщал, что находится за пределами России. В мае Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Боровика на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее МВД объявило Боровика в розыск.

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