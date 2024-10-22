У туристки из России украли телефон и драгоценности, пока она гуляла по пляжу на Пхукете

На Пхукете местный житель обокрал российскую туристку, гулявшую по пляжу. Об этом пишет The Phuket News.

18 октября туристка Елена А. сообщила в полицию, что во время прогулки по пляжу Карон у нее украли сумку, в которой находились ценные вещи, включая два мобильных телефона, наличные и ювелирные украшения. Стражи порядка проверили записи камер видеонаблюдения в этом районе и установили личность подозреваемого. На отсмотренных кадрах было видно, как преступник залез в сумку россиянки и скрылся с места преступления на мопеде.

Дальнейшее расследование показало, что подозреваемый залег на дно в Чалонге. Во время обыска в его доме нашли похищенные вещи, и мужчина признался в том, что украл их утром того же дня. Часть украшений вор успел продать, как и iPhone 13 Pro Max, также принадлежащий россиянке. Тем не менее полицейским удалось вернуть гаджет, встретившись с покупателем, который оказался сообщником подозреваемого.

В итоге полиция арестовала двух мужчин. Им уже предъявили обвинения в краже и продаже краденого, а туристка поблагодарила полицейских за быстрое раскрытие дела.

В августе житель Индии ударил туристку из России палкой в поезде и отобрал у нее телефон. Как писали СМИ, туристка Нина Н. села на экспресс, следовавший по маршруту Гая — Камахья, и когда он шел мимо реки Фалгу, решила снять на видео местный пейзаж. В этот момент неизвестный ударил девушку по руке и забрал ее гаджет. Россиянке пришлось вернуться домой ни с чем, но в октябре она получила уведомление от сервиса iCloud. По данным программы, ее украденный смартфон активировали в городе Нагпур, штат Махараштра. По электронной почте Нина вновь связалась с местной полицией и передала информацию о местонахождении устройства. Стражи порядка возобновили поиски и установили личность подозреваемого.

Ранее ограбленные в Риме россияне объявили награду в €20 тыс. за похищенную мягкую игрушку.