Юноша изнасиловал спавшую в номере отеля в Греции девушку и извинился

В Греции 18-летнего британского туриста обвинили в изнасиловании ровесницы, которая спала в номере отеля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в отеле на острове Корфу. Британская туристка спала в своем номере, когда на нее напал соотечественник и изнасиловал. При этом юноша заявил, что не знает, что происходит, и извинился.

Девушка обратилась с заявлением в полицию. В отношении юноши возбудили уголовное дело.

До этого в Москве мужчину, который познакомился с девушкой на сайте знакомств, заподозрили в ее изнасиловании. Россиянка обратилась в правоохранительные органы и заявила, что он во время встречи затащил ее в подъезд и надругался над ней.

Ранее в Петербурге мигрант изнасиловал знакомую и пытался улететь из города.