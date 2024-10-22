Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юноша изнасиловал спавшую в номере отеля в Греции девушку и извинился

В Греции юноша изнасиловал девушку, спавшую в номере отеля, и извинился

close
Depositphotos

В Греции 18-летнего британского туриста обвинили в изнасиловании ровесницы, которая спала в номере отеля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в отеле на острове Корфу. Британская туристка спала в своем номере, когда на нее напал соотечественник и изнасиловал. При этом юноша заявил, что не знает, что происходит, и извинился.

Девушка обратилась с заявлением в полицию. В отношении юноши возбудили уголовное дело.

До этого в Москве мужчину, который познакомился с девушкой на сайте знакомств, заподозрили в ее изнасиловании. Россиянка обратилась в правоохранительные органы и заявила, что он во время встречи затащил ее в подъезд и надругался над ней.

Ранее в Петербурге мигрант изнасиловал знакомую и пытался улететь из города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами