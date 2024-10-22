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Домашний питомец указал своим хозяевам на бездомного пса, упавшего в коллектор

В Подмосковье домашний питомец привел хозяев к попавшему в беду уличному псу

В Подмосковье домашний пес помог спасти уличного, указав хозяевам на коллектор с водой. Об этом рассказала зооволонтер Ирина Головочук.

Утром жители поселка Молодежный, Людмила и Денис, вышли на прогулку со своими собаками. Одна из них, как говорит Ирина, почуяла попавшего в беду собрата и привела хозяев к коллектору, где находился беспризорный пес. В темноте он провалился в затопленный колодец глубиной около двух метров и, предположительно, всю ночь боролся за жизнь.

«Людмила и Денис <...> позвонили нам и начали помогать животному. Вызвали МЧС. До их приезда мы держали собаку досками, давая хоть какую-то опору под лапы и возможность дышать. Спасатели, несмотря на пересменку, приехали очень быстро! Работали четко и слаженно и за 10 минут спасли собаку», — отметила Ирина.

Зоозащитница также искренне поблагодарила спасателей и пару, поучаствовавшую в нелегкой судьбе бездомного пса.

В конце сентября собака привела домой полицейского и спасла жизнь своему 84-летнему хозяину. Офицер услышал голос пожилого мужчины, который звал на помощь. Тогда же выяснилось, что несколько часов назад пенсионер упал и повредил ногу. Из-за этого он не смог подняться и выпить лекарства, которые ему нужно было принимать в определенное время.

Ранее хозяева сдали пса обратно в приют, потому что он не встречал их у двери.

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