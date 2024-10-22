Россиянка выжила, получив от сожителя несколько ударов ножом в шею

Житель Кургана несколько раз ударил партнершу ножом в шею, сообщили в СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, днем 17 октября в одном из домов по улице Карбышева произошла поножовщина. Мужчина 1988 года рождения, проживающий в квартире с женщиной 1986 года рождения, напал на нее с ножом. Та стала защищаться.

Нападавший успел ранить сожительницу в область шеи, но пострадавшей удалось выжить, оказав агрессору «активное сопротивление». Кроме того, ей была своевременно оказана медицинская помощь.

«Судом по ходатайству следователя СК обвиняемый заключен под стражу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Петербурге подросток, страдающий психическим расстройством, напал на отца-инвалида и ранил его кухонным ножом.