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Аферист с сайта знакомств выманил у подруг из интернета почти 1,5 млн рублей

В Череповце аферист с сайта знакомств выманил у женщин 1,5 млн рублей

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Вологодской области мужчина знакомился с женщинами в сети и под разными предлогами вымогал у них деньги, три доверчивые череповчанки перевели новому знакомому почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

24-летний череповчанин знакомился на сайте и в социальных сетях с женщинами, одновременно он вел переписку с тремя новыми подругами. Когда отношения становились доверительными, злоумышленник уговаривал женщин одолжить ему денег и предлагал им оформить на себя кредиты.

От действий мошенника пострадали три местные жительницы, в общей сложности женщины перевели аферисту почти 1,5 млн рублей. Мошенника удалось задержать, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что приятель с сайта знакомств обманул жительницу Нижнего Новгорода, выманив у нее все сбережения. 41-летняя нижегородка познакомилась в сети с иностранцем, который представился Джейсоном. «Иностранец» попросил у россиянки денег, чтобы решить проблемы на границе. Доверчивая женщина отправила ему 300 тыс рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь.

Ранее пенсионерка похитила у матери деньги из-за любви к мошеннику.

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