Пять человек госпитализированы после жесткой посадки вертолета в Нижегородской области

Все пять человек, находившиеся на борту вертолета при жесткой посадке в Нижегородской области, госпитализированы в областную клиническую больницу. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

О том, что вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в деревне Малая Овсянка Нижегородской области, стало известно утром 22 октября. Сообщалось, что во время полета судно начало вращаться вокруг своей оси. В связи с этим пилоты приняли решение посадить вертолет в лесу путем авторотации — режима вращения воздушного винта, при котором необходимая для движения энергия отбирается от набегающего потока.

Об аварийной посадке вертолета санитарной авиации сообщили в Национальной службе санитарной авиации (НССА) Ростеха. На борту находился экипаж с пациентом. К месту инцидента направили два вертолета для эвакуации людей.

Сообщалось, что вертолет мог совершить жесткую посадку по предварительной информации, из-за отказа рулевого винта.

Ранее названы имена пострадавших при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области.