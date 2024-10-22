Первое упоминание о квадробере в Перми нашли в книге 19 века

В Перми обнаружили упоминание о квадробере-медведе в книге 19 века. Об этом рассказал автор краеведческого проекта «Гуляю по краю».

По данным автора, эпизод с описанием встречи с квадробером-медведем описывается в книге «Кама и Урал» писателя, путешественника и журналиста Василия Немировича-Данченко. Он в 1875 году путешествовал по Пермскому краю и на основе своих путевых заметок написал несколько циклов документальных очерков, которые легли в основу произведения.

Путешественник описал встречу с неодетым мужчиной, который укусил его за ногу, вылез из-под стола и стал рычать. После этого он заявил, что является медведем.

До этого в России на 4700% взлетели продажи товаров для квадроберов. Пик спроса пришелся на май, рассказали представители одного из маркетплейсов.

Ранее в российских школах начали проводить беседы о вреде квадробинга.