Участники проекта «Экокласс «Атомфлота» посетили атомоход «Урал»

Специалисты «Атомфлота» и мурманского информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) провели занятие для участников второго сезона экопросветительского проекта «Детско-юношеское волонтерское движение «Экокласс «Атомфлота»» на борту универсального атомного ледокола «Урал» в Мурманске.

На занятии «Источники энергии и экономия энергоресурсов» школьникам рассказали, как атомная промышленность и энергетика могут помочь экосистеме Арктики, почему атомные ледоколы больше всего подходят для работы в этом регионе и какие экологические привычки есть в быту моряков.

После занятия ребята обсудили с сотрудниками ИЦАЭ плюсы и минусы основных видов генерации электрической энергии — тепловой, водяной, солнечной, атомной и ветряной.

Руководитель экопросветительского проекта Оксана Геращенко отметила, что сохранение хрупкой северной природы, уязвимой от любого антропогенного воздействия — один из главных приоритетов в работе «Атомфлота».

«С помощью нашего проекта мы показываем школьникам, что такое атомная энергетика, почему она экологична и как атомный ледокольный флот работает в Арктике безопасно для природы вот уже 65 лет», — рассказала она.