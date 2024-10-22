Российские врачи вернули возможность ходить прикованной 25 лет к кровати женщине

Хирурги центра Илизарова Минздрава РФ в Курске вернули женщине возможность ходить после того, как она более 25 лет не могла передвигаться на своих ногах. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как рассказали врачи, пациентка из Марий Эл 26 лет назад получила травму позвоночника. Первую помощь ей оказали на родине. После установки металлоконструкции у нее возникли неврологические осложнения, в частности, она перестала чувствовать ноги. После этого конструкцию удалили, и состояние женщины улучшилось, но позвоночник сильно деформировался. На повторную операцию специалисты не решались из-за риска повторных осложнений.

В Центр Илизарова пациентка обратилась с жалобами на постоянные боли и слабостью в ногах, которая нарастала. Эксперты приняли решение провести пациентке повторное вмешательство. С помощью аппарата внешней фиксации они постепенно исправили деформацию, после чего поставили раздвижной имплант и зафиксировали позвоночник погружной конструкцией.

Медики отчитались об «отличных результатах операции»: после нее женщина начала ходить самостоятельно.

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