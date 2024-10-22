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Дагестанская «Аленка»: махачкалинцы возмутились видом восстановленной скульптуры

Махачкалинцы возмутились видом восстановленной скульптуры «Девочки с цветами»

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Официальный сайт администрации города Махачкалы

Жители Махачкалы ужаснулись восстановленной скульптуре «Девочка с цветами». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Оригинальная скульптура, отлитая из бронзы, авторства Анатолия Ягудаева, была установлена в республиканской столице в 1979 году и очень полюбилась горожанам. В 1990-х скульптуру украли охотники за цветными металлами.

В пресс-службе администрации города заявляли, что скульптура была изготовлена по оригинальным эскизам скульптора и «полностью идентична ранее установленной». Но жители города с этим утверждением не согласились. После установки фигуры девочки на улице Буйнакского по местным Telegram-каналам разлетелись ее фотографии.

Предмет искусства тут же сравнили со знаменитой «Аленкой» из Нововоронежа.

«Это та же девочка, только много лет спустя, постарела», «Ноги толстые, маленькие, руки чересчур длинные, какая-то старческая сутулая девочка акселерат получилась», — посетовали горожане в соцсетях.

После критики скульптуры глава города Юсуп Умавов сообщил, что место установки и принятие работы скульптора будет проходить через общественные слушания, а окончательно решение будет принято с учетом мнения жителей.

Ранее жители Владивостока раскритиковали новую скульптуру «Мама и ребенок».

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