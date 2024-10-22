В столичном МФЦ москвичке поставили штамп о смерти вместо печати о разводе

В столичном МФЦ в районе Щукино москвичке Светлане Шпонкиной случайно поставили в паспорт штамп о смерти вместо печати о разводе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Она получила решение суда о разводе и в центре госуслуг «Мои документы» должна была получить свидетельство о расторжении брака. В МФЦ женщина оставила выписку и паспорт. А получила документ обратно со штампом о своей смерти», — говорится в сообщении.

Женщина планировала в этот день обратиться в банк по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, но в МФЦ ее документ испортили, и он стал недействительным.

В МФЦ пообещали заменить документ женщины на новый в кратчайшие сроки. Адвокат Шпонкиной Сергей Поляков добавил, что женщина намерена пожаловаться на действия начальницы МФЦ в правительство Москвы.

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