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В столичном МФЦ москвичке поставили штамп о смерти вместо печати о разводе

Осторожно, Москва: в столичном МФЦ перепутали штамп о смерти с печатью о разводе

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В столичном МФЦ в районе Щукино москвичке Светлане Шпонкиной случайно поставили в паспорт штамп о смерти вместо печати о разводе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Она получила решение суда о разводе и в центре госуслуг «Мои документы» должна была получить свидетельство о расторжении брака. В МФЦ женщина оставила выписку и паспорт. А получила документ обратно со штампом о своей смерти», — говорится в сообщении.

Женщина планировала в этот день обратиться в банк по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, но в МФЦ ее документ испортили, и он стал недействительным.

В МФЦ пообещали заменить документ женщины на новый в кратчайшие сроки. Адвокат Шпонкиной Сергей Поляков добавил, что женщина намерена пожаловаться на действия начальницы МФЦ в правительство Москвы.

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