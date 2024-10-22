Адвокат пообещал узнать у Рауфа Арашукова, передавал ли он взятку сотрудникам тюрьмы

Защитники не знают, кто мог помочь передать взятку отбывающему пожизненный срок экс-сенатору Рауфу Арашукову для улучшения тюремных условий. Об этом «Газете.Ru» рассказал участвовавший в его уголовном деле адвокат Владимир Постанюк.

«Его представляют другие адвокаты. Адвокат, с которым я общался, с Анной Ставицкой, не в курсе, потому что там еще есть адвокаты, которых родственники наняли для того, чтобы они навещали его периодически. Мы в Москве живем, то есть я к Раулю крайне редко езжу, раз в три месяца, и там есть местные адвокаты из Саранска. Я предполагаю, что у Рауфа тоже есть адвокаты из Оренбургской области, которые его там навещают периодически. То есть, скорее всего, если это есть (дело о взятке — прим. «Газеты.Ru»), то это не касается наших адвокатов, которые участвовали в уголовном деле. Прокомментировать ничего не могу», — сказал он.

Постанюк уточнил, что московские адвокаты спросят Арашукова, давал ли он взятку, перед заседанием в Верховном суде — 23 октября там должны рассматривать жалобу бывшего-сенатора на пожизненный срок.

«Завтра, как минимум, спросим у Рауфа, что это значит. О том, что сегодня опубликовали, я узнал час назад. Сам читаю, связываюсь со своими коллегами — никто этого не знает. Адвокатов, которые там, из Оренбурга, я не знаю, я их не видел никогда. У меня нет возможности позвонить, спросить. У меня есть единственная возможность, у наших адвокатов — это завтра перед судебным заседанием, они по видеоконференцсвязи будут участвовать — и Рауф, и Рауль, — задать вопрос, что же такое произошло? Мы, безусловно, перед началом попросим перерыв небольшой, потому что у нас, естественно, вопрос, кому участвовать, может быть, что-то изменилось, потому что там очень много адвокатов, которых мы не знаем. Может быть, они хотят, чтобы выступал только один из них, либо все вместе, то есть много, на что обратить внимание, масса нюансов, которые нужно согласовать. И, безусловно, мы зададим вопрос о том, что сейчас опубликовали СМИ», — пояснил он.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению за организацию преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

22 октября Следственный комитет сообщил, что на бывшего российского сенатора Рауфа Арашукова завели уголовное дело о даче взятки ради улучшения условий пребывания в тюрьме – в настоящее время он находится в колонии «Черный дельфин».

По версии следствия, с июля по октябрь 2024 года Арашуков пытался через посредника подкупить сотрудника ФСИН взяткой в размере 3 млн рублей, чтобы добиться увеличения количества доступных телефонных звонков, свиданий с родственниками, передач, а также возможности выбрать место работы в колонии, камеру и соседа. Сотрудник взятку не принял и сообщил о случившемся правоохранителям.

До этого Рауф Арашуков извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 17 октября в своих соцсетях он опубликовал обращение, в котором попросил прощения «за все ошибки». Арашуков отметил, что намеренно никогда ничего не делал, тем более такого, что могло бы «разозлить или обидеть» Кадырова. Бывший сенатор попросил главу Чечни оказать ему помощь, но какую именно – не уточнил.

Ранее ФСБ опубликовало видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в тюрьме.