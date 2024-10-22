Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уголовное дело завели на продавца незаконно добытой черной икры

Уголовное дело завели на продавца черной икры на интернет-площадках

close
Depositphotos

Дело по статье о незаконном обороте ценных водных биологических ресурсов завели на продавца, торговавшего незаконно добытой черной икрой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на УФСБ России по Москве.

Выяснилось, что россиянин через интернет продавал икру, добытую браконьерским способом. По факту нарушения заведено уголовное дело, подозреваемому грозит наказание до шести лет лишения свободы.

«УФСБ России пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1991 года рождения, причастного к незаконному обороту особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что пограничники изъяли в Хабаровске более 400 кг черной икры, которую двое россиян пытались провезти без документов, подтверждающих законность происхождения продукта. Общую сумму ущерба оценивают в более чем 84 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка получила срок за контрабанду 600 банок икры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами