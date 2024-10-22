Уголовное дело завели на продавца незаконно добытой черной икры

Дело по статье о незаконном обороте ценных водных биологических ресурсов завели на продавца, торговавшего незаконно добытой черной икрой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на УФСБ России по Москве.

Выяснилось, что россиянин через интернет продавал икру, добытую браконьерским способом. По факту нарушения заведено уголовное дело, подозреваемому грозит наказание до шести лет лишения свободы.

«УФСБ России пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1991 года рождения, причастного к незаконному обороту особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что пограничники изъяли в Хабаровске более 400 кг черной икры, которую двое россиян пытались провезти без документов, подтверждающих законность происхождения продукта. Общую сумму ущерба оценивают в более чем 84 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка получила срок за контрабанду 600 банок икры.