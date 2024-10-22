Польская прокуратура получила материалы по шпионскому ПО Pegasus

Пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что прокуратура республики получила материалы по использованию шпионского программного обеспечения Pegasus.

«В польском Центральном антикоррупционном бюро завершился полный аудит, а также аудит, касающийся системы Pegasus. ЦАБ направило в прокуратуру уведомления о подозрении в наличии нарушений», — поделился Добжиньский.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что власти Польши планируют создать комиссию по расследованию влияния Белоруссии и России на события в стране.

В апреле 2024 года министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявлял, что польские спецслужбы Польши использовали израильское программное обеспечение Pegasus в целях прослушивания более пятисот польских политиков.

Семоняк добавил, что среди более чем 500 случаев использования Pegasus для прослушки «наверняка есть обоснованные случаи, подозреваемые в терроризме или контрразведывательной деятельности».

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.