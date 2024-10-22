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Суд временно запретил москвичу пасти коз в Южном Бутово

В Москве суд временно запретил пожилому мужчине пасти коз в Бутово

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Подслушано в Бутово/VK

В Москве решением Зюзинского районного суда житель Южного Бутово временно не сможет отпускать своих коз на выпас. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Валерий Аникеев, чье стадо коз уже несколько лет пасется у метро «Скобелевская» без присмотра, должен исправить нарушения, которые ему предъявил столичный комитет ветеринарии. Хозяин скота обязан огородить территорию для выпаса забором и установить для животных антибактериальные ванночки.

Бутовские козы минимум с 2022 года регулярно беспокоят жителей района: так владельцы машин неоднократно жаловались, что животные скачут по капотам авто и царапают их. Также семьи с детьми выражали обеспокоенность загрязнением дворов навозом — это и стало основной претензией веткомитета к владельцу мелкого рогатого скота.

Ранее знаменитые козы были замечены за совокуплением в одном из детских центров района.

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