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В Кемеровской области пенсионеров собрали на профилактическую беседу о квадроберах

В Киселевске с ветеранами провели профилактическую беседу о квадробинге

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области с пожилыми людьми решили провести беседу о квадробинге. Об этом сообщает «Подъем».

По словам заведующей одной из библиотек города Киселевска, в местные заведения поступила «методичка», в которой нужно было провести соответствующее мероприятие, но то, какой должна быть аудитория, указано не было.

«Пришло поручение провести работу по предотвращению вот этого. Мы к детям не пошли, мы побоялись, что если кто-то не знает, то этими новыми знаниями воспользуется», – поделилась она.

В библиотеке решили обсудить проблему с ветеранами, которые могли бы обратить внимание на поведение своих внуков. При этом половина из собравшихся пожилых людей не знали о существовании субкультуры. Часть участников же были в курсе темы.

Как рассказала заведующая, некоторые сначала не понимали, в чем заключается проблема, но им объяснили, что речь идет не только о нарядах, но и о том, что дети могут лаять и кусать.

Женщина также добавила, что других мероприятий на тему пока не планируется, но в случае, если они получат распоряжение, заведующая снова проведет беседу с ветеранами.

Ранее депутат Денис Майданов заявил о работе над законопроектом о контроле над квадробингом.

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