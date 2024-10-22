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Опубликованы списки москвичей, воевавших против Наполеона

Главархив опубликовал списки награжденных за участие в войне 1812 года

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Главное архивное управление Москвы опубликовало списки награжденных за участие в Отечественной войне 1812 года против армии Наполеона I Бонапарта. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В Виртуальном музее Москвы опубликовали списки награжденных, среди которых десятки имен офицеров, штаб-офицеров, унтер-офицеров, рядовых, ополченцев, партизан, жителей города, а также крестьян.

«Уверена, что новые документы помогут горожанам больше узнать об истории своей семьи», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

31 марта 1814 года русские войска торжественно вступили в сдавшийся Париж. Наполеоновские генералы капитулировали, испугавшись уничтожения города артиллерией. Парижане же и жители французской глубинки страшно боялись мести за 1812 год и грабежей, а особенно — «варваров» казаков. Конфликты действительно возникали, но русское командование изо всех сил старалось показать побежденным европейцам, что их покорила армия цивилизованных людей. Получилось ли у них — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона.

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