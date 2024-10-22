«Фонбет» поможет провести соревнования для ветеранов СВО в 2025 году

Участники завершившегося в Уфе XII международного форума «Россия – спортивная держава» подписали ряд соглашений, направленных на поддержку и развитие профессионального и любительского спорта в России, сообщает пресс-служба форума.

Одним из наиболее важных направлений участники назвали развитие инклюзивного спорта и среды равных возможностей. В рамках форума букмекерская компания «Фонбет» и всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) заключили меморандум о благотворительности. В рамках программы «ДоброFon» букмекер поможет провести первые круги чемпионатов России по игровым видам спорта среди лиц с ПОДА, среди которых баскетбол, волейбол сидя и регби на колясках.

Также «Фонбет» продолжит сотрудничать с паралимпийским комитетом, привлекая ветеранов боевых действий в паралимпийское движение.

Всего в 2025 году планируется провести 6 соревнований для ветеранов СВО.

«Мы рады сотрудничеству с ПКР. Ранее мы неоднократно подчеркивали, что хотим принимать активное участие в реабилитации ветеранов и участников СВО через спорт», — отметил генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин.

На форуме представители «Фонбет» подписали соглашения с фондом Игоря Акинфеева и проектом «Кипербол», а также было продлено титульное партнерство с российской федерацией баскетбола (РФБ).

На стенде Минспорта представители «Фонбет» и РФБ рассказали о новом проекте «Добромяч», в рамках которого средства за каждый проданный баскетбольный мяч Jögel направят в благотворительный фонд «Игра», помогающий детям с двигательными нарушениями.

На стенде КХЛ участникам предложили сбить шайбами мишени. За каждую шайбу «ДоброFon» переводил 3000 рублей в благотворительный фонд «Дорога жизни». В состязании приняли участие президент КХЛ Алексей Морозов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Всего в фонд направили более 1 млн рублей.

Также «Фонбет» заключил соглашение с федерацией падела России, в рамках которого букмекер станет спонсором 4 турниров категории «А».