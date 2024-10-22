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Проректор: студенты ВШЭ стремятся взаимодействовать с Дальним Востоком

Студенты ВШЭ приняли участие в экспозиции «Дни регионов Дальнего Востока в Москве»

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В российской столице продолжается серия мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024». Ее очередным этапом стала интерактивная экспозиция в Высшей школе экономики.

Дальневосточный федеральный округ, по словам проректора НИУ ВШЭ Дмитрия Земцова, представляет собой уникальную и многогранную территорию, способную предложить широкие перспективы как для проживания, так и для построения карьеры.

«Внедрение современных технологий и привлечение инвестиций в инфраструктуру способствуют созданию новых рабочих мест и развитию стартапов. Всё это превращает Дальний Восток в привлекательный регион для молодых специалистов, стремящихся к карьерному росту в условиях растущей конкуренции на рынке труда», – отметил Земцов.

Высшая школа экономики долгое время является стратегическим партнером Дальневосточного федерального округа и выстраивает долгосрочные отношения с образовательными учреждениями и различными институтами развития в ДФО, рассказала Екатерина Албегова, директор по развитию партнерств и специальных проектов НИУ ВШЭ.

«Мы сотрудничаем с вузами Дальнего Востока, запускаем много совместных образовательных программ. Более того, взаимодействуем по линии развития талантов: это олимпиадное движение и проекты, которые позволяют ребятам в рамках академической мобильности посетить Дальний Восток, познакомиться с теми возможностями, которые предоставляют наши партнеры», – добавила Албегова.

Студенты Вышки, которые познакомились с экспозицией, отметили интересные локации, тесты на профориентацию, интерактивные экраны, где можно отправиться в виртуальное путешествие. На входе в экспозицию можно продегустировать дальневосточную продукцию, а также принять участие в «Большом дальневосточном квесте», победитель которого выиграет путешествие в регион на двоих.

Цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. До 1 ноября выставочная экспозиция охватит также другие вузы Москвы, среди которых МПГУ, Московский политех и МАИ.

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