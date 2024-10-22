Эксперт раскрыл, сможет ли ИИ заменить HR-специалистов

Искусственный интеллект (ИИ) заметно меняет процессы найма и управления персоналом, повышая скорость и эффективность работы HR-служб. Об этом в интервью РИАМО сообщил основатель и директор Huntlee, сервиса автоматизации найма с AI-инструментами для HR-отдела, участник фонда «Сколково» Юлиан Тырнов. В первую очередь, по его словам, ИИ помогает автоматизировать рутинные задачи рекрутеров.

Однако внедрение машинных алгоритмов не означает полную замену кадровых служб, поскольку общение на личном уровне и поддержка в моменты неопределенности требуют человеческой эмпатии и мотивационных навыков, отметил эксперт.

«Преимущества подхода, сочетающего новые и традиционные инструменты, очевидны как для HR-специалистов, так и для соискателей. Для одних значительно сокращается время закрытия вакансий, что особенно важно в условиях конкурентного рынка труда. Для других снижается риск человеческого фактора на этапе первичного отбора», — сказал Тырнов.

При этом он добавил, что с внедрением ИИ существенно возрастает значение грамотно составленного резюме, которое отражает как теоретические знания, так и практические навыки соискателя.

Тестировщик программного обеспечения Артем Русов до этого отмечал, что одна из самых перспективных областей применения ИИ — обучение иностранным языкам. Благодаря своим алгоритмам и возможностям обработки больших объемов данных, нейросети делают этот процесс более доступным и эффективным.

Ранее стало известно, что мужчины используют нейросети для решения рабочих задач чаще женщин.