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Риелтор рассказал, что важно учесть при показе квартиры покупателю

Риелтор Полторак: перед показом квартиры покупателю важно убраться

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Depositphotos

Перед показом квартиры покупателю важно провести уборку. Об этом Pravda.ru рассказал почетный член Российской гильдии риэлторов, президент компании «Бест Недвижимость» Григорий Полторак.

По его словам, покупка недвижимости является эмоциональным процессом, поэтому в помещении должен быть приятный, ненавязчивый аромат и комфортное освещение, а также уютная атмосфера. Эксперт также посоветовал подготовить некоторые документы и справки заранее.

«Для начала только одна нужна — выписка, в которой видно, что покупатель разговаривает с лицом, которое принимает решение. Потому что мало ли кто что показывает, время потеряли, обсудить обсудили, а потом оказалось, что вообще-то это не продается или цена другая, или условия какие-то. Чтобы покупатель понимал, что он разговаривает с лицом, принимающим решение», — уточнил Полторак.
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Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова до этого говорила, что россиянам, которые хотят продать или купить квартиру, стоит обратиться к юристу, специализирующемуся на недвижимости, чтобы составить договор купли-продажи. По ее словам, для сопровождения процесса лучше всего найти риэлтора, который работает в связке с опытным юристом.

Ранее стало известно, насколько подорожали новые квартиры после отмены льготной ипотеки.

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