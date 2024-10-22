В Петербурге 13-летняя девочка подделала паспорт ради близости с 25-летним мужчиной

В Петербурге молодой человек стал фигурантом проверки после близости с 13-летней девочкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, восьмиклассница намеренно подделала документ. Когда она находилась в квартире возлюбленного, 25-летний мужчина попросил у нее паспорт, и, убедившись, что ей есть 18 лет, согласился на близость.

После свидания ребенок вернулся домой в «неадекватном состоянии». Старшая сестра школьницы решила проверить ее телефон и обнаружила там личные видео с мужчиной.

«Правоохранители быстро установили личность — и он был, мягко говоря, удивлен, что его пассия даже не получила паспорт РФ», – сообщается в публикации.

Молодой человек продемонстрировал скрин поддельного документа. На данный момент проводится проверка.

Известно, что опекун оставил девочку и уехал из Петербурга, за ней присматривает только сестра. У школьницы есть проблемы с успеваемостью.

Ранее в Ленобласти школьница призналась, что их с сестрой насиловал мигрант.