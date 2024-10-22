Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге 13-летняя девочка подделала паспорт ради близости с 25-летним мужчиной

Mash: в Петербурге девочка подделала паспорт ради отношений с мужчиной

close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге молодой человек стал фигурантом проверки после близости с 13-летней девочкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, восьмиклассница намеренно подделала документ. Когда она находилась в квартире возлюбленного, 25-летний мужчина попросил у нее паспорт, и, убедившись, что ей есть 18 лет, согласился на близость.

После свидания ребенок вернулся домой в «неадекватном состоянии». Старшая сестра школьницы решила проверить ее телефон и обнаружила там личные видео с мужчиной.

«Правоохранители быстро установили личность — и он был, мягко говоря, удивлен, что его пассия даже не получила паспорт РФ», – сообщается в публикации.

Молодой человек продемонстрировал скрин поддельного документа. На данный момент проводится проверка.

Известно, что опекун оставил девочку и уехал из Петербурга, за ней присматривает только сестра. У школьницы есть проблемы с успеваемостью.

Ранее в Ленобласти школьница призналась, что их с сестрой насиловал мигрант.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами