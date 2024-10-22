Доктор Мясников рассказал, что нужно делать для решения проблемы с антибиотиками

Сегодня проблема устойчивости бактерий к антибиотикам переросла из пугающей тенденции в реальную угрозу. Люди вернулись в эпоху до их изобретения, поэтому нужно принимать меры по решению этой проблемы. В первую очередь важно увеличить финансирование исследований в сфере антибактериальных препаратов, считает заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.

«Я вынужден сообщить, что эра антибиотиков подходит к концу. Проблема не только в том, что существующие антибиотики теряют свою эффективность. Появились «супербактерии» — новые штаммы, которые с самого начала устойчивы к многим видам антибиотиков», — объяснил врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Такая проблема подразумевает, что даже если ученые разработают новые антибиотики против какого-то вида бактерий, другие окажутся к ним устойчивы. Последствия уже можно видеть — часто в реанимации пациентам дают препараты, которые не действуют.

Однако сложившаяся ситуация не означает, что люди начнут массово уходить из жизни из-за инфекций, отметил Мясников. Он напомнил, что есть естественный иммунитет, который умеет справляться с бактериями и инфекциями.

Для решения проблемы необходимо начать наращивать финансирование исследований в этой области, а также развивать новые лекарства. Кроме того, доктор призвал россиян соблюдать профилактические меры и следовать правилам гигиены.

Напомним, ученые обнаружили, что эффективность антибиотиков стремительно снижается. Подчеркивается, что в результате антибиотикорезистентные микроорганизмы могут вызвать инфекции, от которых к 2050 году могут пострадать десятки миллионов человек.

Ранее врач предупредил, что возвращается во времена, когда простые инфекции были крайне опасны.