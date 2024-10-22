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Свидетели подтвердили причастность выданного Камбоджей россиянина к хищениям

РИА: свидетели заявили о причастности к хищениям выданного Камбоджей Волкова

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Depositphotos

Показания свидетелей подтвердили подозрения в причастности гражданина России Сергея Волкова, выданного российской стороне властями Камбоджи, к преступлениям по делу о хищении при реставрации Соловецкого монастыря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам, помимо показаний свидетелей, для подтверждения причастности Волкова к инкриминируемым ему преступлениям были проверены заключение эксперта, материалы оперативно-розыскной деятельности, а также другие материалы уголовного дела.

Волков обвиняется по пяти эпизодам мошенничества, связанных с присвоением средств, выделенных на реставрацию Соловецкого монастыря. Согласно решению Басманного суда Москвы, следствие ожидает результатов двух дополнительных почерковедческих экспертиз, после чего россиянину будет предъявлено окончательное обвинение.

По версии следствия, с 2011 по 2016 год Волков и его соучастники незаконно присвоили средства, выделенные министерством культуры РФ. Он возглавлял компанию-подрядчика, с которой были заключены госконтракты для проведения историко-культурной экспертизы объектов на территории Соловецкого монастыря и архипелага. Эти работы были необходимы для последующей реставрации.

Члены организованной группы предоставляли фиктивные акты приемки и оплаты выполненных работ в Минкультуры. В результате их действий государство понесло ущерб на сумму более 19 млн рублей.

В 2018 году Следственный комитет России начал расследование дела. В сентябре 2019 года Волков был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. Суд в Москве постановил о его заочном аресте. В январе 2020 года россиянин был объявлен в международный розыск, после чего полиция Камбоджи задержала его.

Ранее в Европе арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом.

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