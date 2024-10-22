Появились подробности покушения на помощника депутата Госдумы

Показания на заказчика покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева дал задержанный исполнитель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что киллер перед нападением на Алихаджиева следил за ним месяц. За успешное покушение ему обещали 20 млн рублей.

Покушение на Алихаджиева было совершено вечером 10 октября на территории его частного дома в подмосковной деревне Лапино. Злоумышленник дважды выстрелил в Алихаджиева и скрылся. Бывший чиновник был доставлен в больницу.

Утром 22 октября сотрудники уголовного розыска главного управления министерства внутренних дел по Московской области задержали исполнителя и заказчика покушения на Алихаджиева.

Шерип Алихаджиев был соратником бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, работал главой администрации Шалинского района. Занимал должности первого заместителя председателя Государственного совета Чечни, а позднее заместителя председателя правительства Ингушетии.

Ранее появились кадры с места покушения на Алихаджиева.