Эксперт: мир возвращается во времена, когда простые инфекции были крайне опасны

В современной медицине устойчивость бактерий к антибиотикам является одной из самых острых проблем. Мир возвращается во времена, когда даже самые простые инфекции были смертельно опасны, а операции вроде пересадки органов – слишком рискованными, объяснил RT доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

Врач напомнил, что, по данным ВОЗ, к 2050 году каждый год суперинфекции, не поддающиеся лечению антибиотиками, будут забирать жизни у 10 млн человек.

«Возвращение к эпохе, предшествующей открытию пенициллина, когда простые инфекции могли быть смертельными, — реальная угроза», — подчеркнул Коньков.

Хирургические операции это сделает слишком рискованными, так как будет высокой вероятность инфекционных осложнений, добавил он.

Решить проблему можно только комплексно, считает специалист. В том числе врачи должны строго следить за применением антибиотиков, назначить их только если есть явные показания. Нужно будет регулярно проводить микробиологические исследования, которые будут определять чувствительность бактерий к препаратам, чтобы точно знать, когда какие лекарства и в каких дозировках необходимы.

Жители тоже должны серьезно отнестись к этой теме и применять антибиотики строго по назначению врача, в правильной дозировке и полный курс. Врач напомнил, что если пациент прерывает курс, то это приводит к тому, что бактерии не уничтожаются полностью, а вместо этого адаптируются и становятся супербактериями, устойчивыми к любым препаратам.

Напомним, ученые обнаружили, что эффективность антибиотиков стремительно снижается. Подчеркивается, что в результате антибиотикорезистентные микроорганизмы могут вызвать инфекции, от которых к 2050 году могут пострадать десятки миллионов человек.

Россиянам ранее посоветовали привыкать к супербактериям.