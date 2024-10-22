Атаки ВСУ на Энергодар не повлияли на работу Запорожской АЭС

Запорожская АЭС работает штатно, несмотря на атаку Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Станция работает штатно», — заявила она.

Яшина отметила, что территория ЗАЭС не была атакована украинскими беспилотниками. Энергодар атакуют уже второй день подряд.

22 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объекты инфраструктуры Энергодара, сообщал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Под удар также попала территория возле Запорожской АЭС.

Также Балицкий сообщил, что в результате атаки противника на Энергодар, оборвалась жизнь одного из горожан. Кроме того, населенный пункт остался без электричества. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома, а еще лучше переждать атаку в убежищах.

Ранее Балицкий рассказал, возможен ли ядерный взрыв при ударе по Запорожской АЭС.