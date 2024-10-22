Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Атаки ВСУ на Энергодар не повлияли на работу Запорожской АЭС

Директор по коммуникациям: ЗАЭС работает штатно, ее территория не атакована

close
Alexander Ermochenko/Reuters

Запорожская АЭС работает штатно, несмотря на атаку Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Станция работает штатно», — заявила она.

Яшина отметила, что территория ЗАЭС не была атакована украинскими беспилотниками. Энергодар атакуют уже второй день подряд.

22 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объекты инфраструктуры Энергодара, сообщал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Под удар также попала территория возле Запорожской АЭС.

Также Балицкий сообщил, что в результате атаки противника на Энергодар, оборвалась жизнь одного из горожан. Кроме того, населенный пункт остался без электричества. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома, а еще лучше переждать атаку в убежищах.

Ранее Балицкий рассказал, возможен ли ядерный взрыв при ударе по Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами