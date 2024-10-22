Врач назвала способы для снижения риска развития деменции

Выполнение интеллектуальных задач поможет снизить риск развития деменции. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Так, например, она советует разгадывать кроссворды, учить стихотворения или играть в игры, в которых нужно составлять слова. По ее словам, стихотворения для заучивания могут быть любыми, в том числе современными. Помимо этого, для сохранения нормальной работы мозга врач рекомендует делать что-то непривычным образом.

«Когда мы идем от дома до магазина, от остановки или откуда-то еще, можно продумывать разные маршруты. Путь может быть более длинным — например, через дворы. Мы продумываем дорогу и даем мозгу нагрузку. <...> Если вы правша, можно чистить зубы или складывать какие-то вещи левой рукой. Это тоже развивает мозг», — уточнила Чернышова.

Ученые из Национальной больницы Тайваньского университета в Тайбэе до этого установили, что дополнительный сон в выходные может снизить риск ухудшения когнитивных функций на 74%. Они предположили, что дополнительный отдых может способствовать восстановлению нейронных связей и уменьшению воспалительных процессов, связанных с ухудшением когнитивных функций.

Ранее врач рассказал о первых признаках деменции.