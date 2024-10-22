Кемеровские шахтеры прекратили голодовку

Работники шахты «Инская» в Кемеровской области, которые требовали выплатить им долги по зарплате, завершили голодовку. Об этом сообщает NGS42.RU.

Один из участников, Александр Коровин, заявил, что акцию по отказу от еды шахтеры закончили спустя несколько часов после объявления о ней. По его словам, горнякам пообещали выплатить зарплату, которую задерживают уже больше четырех месяцев до 28 октября.

«Достигли неких договоренностей. Так как на слово уже не верим, то попросили свое честное слово заверить письменно», — рассказал он.

Накануне сообщалось, что сотрудники шахты «Инская» в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. Подпись под заявлением о начале голодовки поставили 12 человек. Сколько человек точно приняли участие в акции, неизвестно. Сотрудники шахты утверждают, что работать там невозможно из-за устаревшего оборудования. Владелец шахты Денис Немыкин обратился в администрацию региона и надзорные органы с заявлением о невозможности платить зарплату работникам.

Ранее почти 360 человек эвакуировали из рудника из-за пожара.