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ВСУ атаковали Энергодар

Балицкий заявил, что ВСУ атаковали Энергодар

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Alexander Ermochenko/Reuters

Вооруженные силы Украины атаковали Энергодар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС», — написал он.

По словам Балицкого, одного человека спасти не удалось. Кроме того, в городе нет электроснабжения.

Он призвал горожан переместиться в укрытия, не выходить на улицу до полной стабилизации ситуации.

Утром 22 октября директор по коммуникациям города-спутника Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Энергодаре.

Накануне стало известно, что Энергодар частично обесточило в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. В городе также нет воды. По данным администрации, специалисты приступят к оценке повреждений и ремонту, когда позволит обстановка. Пострадавших в результате обстрела нет. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что ситуация на станции стабильная, радиационный фон в норме.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС не планирует переводить энергоблоки в режим «горячего останова».

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