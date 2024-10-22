В Сумах произошли взрывы

В Сумах на севере Украины произошли взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Взрывы в Сумах», — говорится в публикации.

Утром 22 октября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по району артиллерийского полигона в пригороде Сум.

21 декабря украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Сумах. Информация о взрывах поступила приблизительно в 17:38 мск.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове после взрывов пропал свет.