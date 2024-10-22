Появилось видео с моментом падения самолета Ил-76 в Судане

Гражданин России Антон Селиванец, который находился на борту сбитого в Судане самолета Ил-76, перед падением самолета успел отправить родным видеоролик. Об этом сообщает RT со ссылкой на его родственников.

Близкие россиянина сообщили, что это было видео, снятое на высоте 8,5 тысячи метров.

«Неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца», — рассказал брат Селиванца.

21 октября в африканском Судане повстанцы подбили грузовой Ил-76 с двумя россиянами на борту. Предварительно, он помогал самим же мятежникам, но те перепутали борт с бомбардировщиком врагов. Один из членов экипажа — известный в свое время в авиационных кругах Виктор Гранов. Его называли безбашенным авантюристом, который «всех кидает», но при этом талантлив как пилот и умеет обаятельно «затуманить мозг». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что вторым россиянином, который находился на борту Ил-76, был авиаинженер из Башкирии 33-летний Антон С.