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Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил работу

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и отправку рейсов

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Роман Владимиров/РИА Новости

Временные ограничения введены на работу аэропорта Нижнего Новгорода. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 22 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород (Стригино; код ICAO: UWGG)», — говорится в сообщении.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Причина не называется.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

По данным SHOT, план «Ковер» был введен в воздушной гавани, предварительно, из-за угрозы атаки беспилотника.

До этого отправка и прием самолетов была приостановлена в международном аэропорту Казани.

В сентябре московский аэропорт Внуково был закрыт почти 40 минут из-за лопнувшей шины у самолета, на запасные аэродромы ушли два рейса.

Ранее три российских самолета получили сигналы об угрозе.

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