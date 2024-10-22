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В Якутии женщина почти ослепла после встречи с одноклассниками

В Якутии женщина почти ослепла после удара стулом на встрече одноклассников

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Depositphotos

В Якутии 60-летнюю женщину на встрече одноклассников ударили стулом по голове, она почти полностью потеряла зрение. Об этом сообщается в Telegram-канале Якутской республиканской офтальмологической больницы.

Подробности конфликта не приводятся. В региональном Минздраве рассказали, что пострадавшей экстренно зашили веко. Затем ее прооперируют — удалят сгустки крови в глазу.

«При подобных тяжелых травмах глаза прогноз по зрению сомнительный», — отметила врач-офтальмолог Якутской республиканской офтальмологической больницы Алена Алексеева.

Также она предупредила об осложнениях, которые могут возникнуть в раннем периоде после травмы и через несколько лет. Сейчас врачи оценивают общее состояние пострадавшей женщины как удовлетворительное.

В начале октября сообщалось, что экс-боец ЧВК «Вагнер» из Можайска обиделся на своего друга за то, что тот не пришел ремонтировать его дачу, и избил его до слепоты. После избиения пострадавший не обращался к медикам из-за страха перед военным. Когда его состояние ухудшилось, он попал в больницу с осложнениями. В суде вагнеровец не признал вину и рассказал, что мужчина на него напал сам. Суд ему не поверил и дал четыре года колонии общего режима.

Ранее в Якутске мужчина ударил подростка, внешний вид которого ему не понравился.

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