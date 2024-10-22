Выданный Камбоджей россиянин обвинен в серии хищений при реставрации Соловков

Российский гражданин Сергей Волков, который был выдан российской стороне властями Камбоджи, обвиняется по пяти эпизодам мошенничества, связанных с присвоением средств, выделенных на реставрацию Соловецкого монастыря. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении Волкова С. А. 25.09.2019 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказано в решении Басманного суда Москвы

Также в документе отмечается, что следствие ожидает результатов двух дополнительных почерковедческих экспертиз, после чего Волкову будет предъявлено окончательное обвинение.

По версии следствия, с 2011 по 2016 год Волков и его соучастники незаконно присвоили средства, выделенные министерством культуры РФ. Он возглавлял компанию-подрядчика, с которой были заключены государственные контракты для проведения историко-культурной экспертизы объектов на территории Соловецкого монастыря и архипелага. Эти работы были необходимы для последующей реставрации. Члены организованной группы предоставляли фиктивные акты приемки и оплаты выполненных работ в Минкультуры, что привело к ущербу для государства на сумму более 19 млн рублей.

В 2018 году Следственный комитет России начал расследование по этому делу. В сентябре 2019 года Волков был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. Суд в Москве постановил о его заочном аресте. В январе 2020 года он был объявлен в международный розыск, после чего полиция Камбоджи задержала его.

Также отмечалось, что в рамках дела о хищении средств для реконструкции Соловецкого монастыря были задержаны бывший заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов, экс-глава департамента центра сохранности объектов Владимир Цветнов, генеральный директор одной из московских фирм Татьяна Магдеева и экс-главный директор компании «Сфера» Сергей Семиков. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в организованной группе (ч. 4 ст. 159 УК РФ), все они были арестованы Басманным судом. Уточняется, что несколько других участников дела находятся в розыске.

Ранее соловецкие лабиринты и град Китеж были названы самыми таинственными объектами в России.