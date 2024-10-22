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Возвращение Crew Dragon с российским космонавтом вновь откладывается

Возвращение Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» на Землю снова отложили

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Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX, на борту которого находятся три астронавта и космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин, была отложена из-за неблагоприятных метеорологических условий в месте запланированного приводнения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение NASA.

«Команда миссии продолжает мониторить погодные условия у побережья Флориды и приняла решение перенести ожидаемую отстыковку, которая должна была состояться в понедельник вечером, на вторник в 21:05 по восточному времени США (на среду в 05:05 по московскому времени)», — говорится в официальном сообщении.

Это уже восьмое по счету изменение графика отстыковки. Первоначально она была запланирована на 8 октября, однако перенос был вызван ураганами в районе Мексиканского залива.

В международный экипаж Crew-8, помимо Гребенкина, входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на Международной космической станции с начала марта.

Ранее космонавт рассказал, как чихать в скафандре.

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