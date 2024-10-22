Украинские мужчины стали чаще просить об убежище в Швейцарии

Среди украинских мужчин последние три года растет доля соискателей на предоставление убежища в Швейцарии. Об этом сообщила официальный представитель Государственного секретариата по миграции Швейцарской Конфедерации Магдалена Раст в беседе с ТАСС.

Доля украинских женщин, желающих получить «временную защиту» в Швейцарии, уменьшалась, отметила она.

«В этом году с января по сентябрь 52% заявлений поступило от женщин. В прошлом году 54% среди тех, кто обратился за защитой, составляли женщины, а годом ранее — 65%», — привела статистику Раст.

Несмотря на то, что причины выезда с Украины систематически не фиксируются, рост числа мужчин, которые просят убежища, может быть связан с усилением мобилизации с весны 2024 года, объяснила она.

По состоянию на начало сентября текущего года в Швейцарии насчитывалось около 66 тыс. обладателей миграционного статуса S, дающего право на «временную защиту».

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее на Украине предупредили о мести насильственно мобилизованных граждан.