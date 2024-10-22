Большинство москвичей ходят в музеи минимум раз в год

Сегодня большинство москвичей ходят в музеи хотя бы раз в год (81%). Только 14% жителей столицы заявили, что в последний раз посещали музей больше года назад. Это показало исследование ADG group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый десятый опрошенный (13%) ходит в музеи раз в месяц, каждый пятый (19%) – раз в квартал, четверть москвичей (28%) – два раза в год. Только 5% респондентов сказали, что вовсе не бывают в музеях. При этом почти половина жителей города (47%) отметили, что за последние три года стали чаще посещать музеи.

Немногим менее половины опрошенных (44%) считают, что билеты в городские музеи должны стоить от 300 до 500 рублей, треть (31%) – от 100 до 300 рублей, каждый десятый москвич (9%) не готов платить за посещение музея больше 100 рублей, 5% не прочь потратить на визит в музей свыше 500 рублей и только один человек из ста заявил, что справедливая цена за посещение объектов культурного наследия должна быть выше 1000 рублей. При этом каждый десятый житель города (10%) полагает, что вход в музеи пора сделать бесплатным.

Подавляющее большинство опрошенных (65%) также сказали, что вход в столичные музеи должен быть дешевле для москвичей по сравнению с жителями других городов. При этом лишь треть опрошенных (34%) посчитали отказ от фиксированной цены за билет в музей и ее замену добровольным пожертвованием, размер которого определяли бы сами посетители, хорошей идеей.

Москвичи ценят комфорт при посещении музеев. Лишь каждый пятый житель города (22%) заявил о готовности стоять в длинной очереди, чтобы попасть на выставку в музей. Горожане также рассказали, каких удобств им не хватает в городских музеях. Четверть респондентов (25%) хотят видеть больше интерактивных выставок, 21% – увеличить число детских программ, 18% опрошенных нуждаются в большем количестве кафе и кофеен, где можно передохнуть во время посещения музея, 16% участников исследования не хватает мастер-классов и лекций, 14% москвичей нужно больше экскурсий, 6% горожан говорят о необходимости развивать сервисы для людей с ограниченными возможностями.

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