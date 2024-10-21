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В Балашихе случился крупный пожар

МЧС: в подмосковной Балашихе загорелся склад на площади 400 квадратных метров

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Павел Лисицын/РИА Новости

В городе Балашихе Московской области загорелся склад. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В микрорайоне Салтыковка горит помещение на 400 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

На месте работают 30 сотрудников МЧС. К тушению возгорания привлечены шесть единиц техники.

Спустя время пожар удалось локализовать на площади 625 квадратных метров. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал, добавили в ведомстве.

В сентябре в подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на многоуровневой парковке. На ее территории загорелись не только стоянка для машин, но и автомойка. Очевидцы пожара были вынуждены самостоятельно выносить на улицу людей, которые не смогли без посторонней помощи покинуть загоревшееся здание. Во время пожара пострадали пять человек.

Кроме того, в подмосковном городе Шатура горел цех по производству мебели на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Пожар полностью потушили на следующий день.

Ранее в Подмосковье подросток спас двух детей из горящей квартиры и отравился угарным газом.

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