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В Крыму мужчина выжил после падения с 15-метровой скалы

В Крыму спасли туриста, сорвавшегося с 15-метровой скалы

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Телеграм-канал Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

В районе Тисового ущелья в Крыму мужчина по неосторожности сорвался со скалы, он скатился вниз по крутому склону с высоты 15 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики Крым.

Инцидент произошел на горе Чатыр-Даг, турист поднимался по горной тропе и оступился. Мужчина сорвался с 15-метрового склона и получил травмы различной степени тяжести. Ему потребовалась помощь спасателей.

Для оказания помощи выезжала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда, пострадавшего погрузили на специальные носилки и доставили к Ангарскому перевалу, где передали медработникам.

До этого сообщалось, что в Крыму спасли мужчину, который пошел гулять с собакой по лесу и заблудился. Сотрудники экстренных служб прочесали территорию и нашли заблудившегося мужчину и его питомца. В поисковых мероприятиях были задействованы четыре спасателя и одна единица техники.

Ранее в Приморье женщина не смогла спуститься с горы из-за переохлаждения.

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